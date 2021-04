Nibali dopo l' intervento | Subito riabilitazione | spero di farcela per il Giro

Advertising

francy04598976 : RT @RaiSport: Emilio Magni, medico di Vincenzo #Nibali: 'L'operazione è andata bene. Dopo tre giorni di riposo comincerà la fisioterapia. P… - RaiSport : Emilio Magni, medico di Vincenzo #Nibali: 'L'operazione è andata bene. Dopo tre giorni di riposo comincerà la fisio… - sportal_it : Vincenzo Nibali ci crede: le parole dopo l'intervento - InfoLifearth : RT @ilgiornale: Il ciclista siciliano ha riportato una frattura del polso dopo l'incidente in allenamento. Oggi l'operazione - FedeDiLo98 : RT @ilgiornale: Il ciclista siciliano ha riportato una frattura del polso dopo l'incidente in allenamento. Oggi l'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali dopo

L'operazione a cui è stato sottoposto Vincenzola frattura del radio del polso destro, è perfettamente riuscita. Il ciclista ha voluto ringraziare i tifosi per i tanti messaggi d'affetto ricevuti e spera di poter recuperare in tempo ......- Bastogne - Liegi per Vincenzo, mentre il Giro d'Italia è a rischio. L'operazione a cui è stato sottoposto 'lo Squalo' è perfettamente riuscita. Questo l'esito arrivato dalla Svizzerala ...È durato circa un’ora l'intervento di osteosintesi a cui si è sottoposto Vincenzo Nibali per ridurre la frattura al radio del polso destro, rimediata ieri ...Vincenzo Nibali è stato operato in una clinica di Lugano per ridurre la frattura al polso destro che si è procurato durante gli allenamenti ...