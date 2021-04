MotoGP, Fabio Quartararo: “Portimao può essere il nostro tracciato, non come un anno fa! Su Marc Marquez…” (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Quartararo dà il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo di MotoGP 2021 con grande carica e concentrazione. La vittoria nella seconda gara della doppietta di Losail ha conferito fiducia e sicurezza nei propri mezzi al portacolori del team Yamaha ufficiale che, a questo punto, cercherà conferme importanti anche sullo splendido tracciato di Portimao. Dopo un 2020 contraddistinto da troppi alti e bassi, il pilota francese vuole costruire un ottimo feeling con la propria moto, per una continuità che, troppo spesso, gli è mancata. La gara in terra lusitana, su un lay-out molto diverso rispetto a quello qatariota, potrebbe essere l’occasione giusta per capire sia l’andamento della sua M1, sia se il nativo di Nizza possa essere davvero pronto per ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo di2021 con grande carica e concentrazione. La vittoria nella seconda gara della doppietta di Losail ha conferito fiducia e sicurezza nei propri mezzi al portacolori del team Yamaha ufficiale che, a questo punto, cercherà conferme importanti anche sullo splendidodi. Dopo un 2020 contraddistinto da troppi alti e bassi, il pilota francese vuole costruire un ottimo feeling con la propria moto, per una continuità che, troppo spesso, gli è mancata. La gara in terra lusitana, su un lay-out molto diverso rispetto a quello qatariota, potrebbel’occasione giusta per capire sia l’andamento della sua M1, sia se il nativo di Nizza possadavvero pronto per ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Johann #Zarco, Fabio #Quartararo, Maverick #Vinales, Joan #Mir, Miguel #Oliveira e Marc #Marquez in confer… - OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Portimao può essere il nostro tracciato, non come un anno fa! Su Marc #Marquez…”… - stefano_dolci : 'Nel 2021 sarò contento se... sarò campione del mondo #Moto2!' @FabioDiggia21 è uno a cui non piace nascondersi… - infoitsport : MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho imparato molto da Marc Marquez” - FormulaPassion : #MotoGP | Il francese non si illude dopo la vittoria nella seconda gara di Losail -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Fabio MotoGP Portogallo, Martin commenta il rientro di Marc Marquez Rossi? Non vincerà più' 'Con Fabio ci siamo toccati, cose che capitano' MotoGP, Anabel Hernandez: ecco la fidanzata di Jorge Martin A Martin è stato poi chiesto dello scontro nel GP di Doha avvenuto ...

Moto: in Portogallo riprende la sfida per il Mondiale Il Mondiale della MotoGp approda in Europa dove, domenica prossima, andrà in scena il Gp del Portogallo. Secondo gli ... Il trionfo di uno fra Miguel Oliveira, Fabio Quartararo e Maverick Viñales è in ...

MotoGP, Maverick Vinales: ” È bello ritrovare Marc in pista. Il circuito mi piace e sono convinto che posso far bene” Maverick Vinales esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il spagnolo sbarca a Portimao al terzo posto della cla ...

MotoGP, GP Portogallo 2021. Quartararo: “La moto mi dà una bella sensazione” “È bello essere qui dopo le gare in Qatar, la moto mi dà una bella sensazione ed è il momento giusto per vedere a che punto è il nostro potenziale: penso che sarà un punto di riferimento per le prossi ...

Rossi? Non vincerà più' 'Conci siamo toccati, cose che capitano', Anabel Hernandez: ecco la fidanzata di Jorge Martin A Martin è stato poi chiesto dello scontro nel GP di Doha avvenuto ...Il Mondiale dellaapproda in Europa dove, domenica prossima, andrà in scena il Gp del Portogallo. Secondo gli ... Il trionfo di uno fra Miguel Oliveira,Quartararo e Maverick Viñales è in ...Maverick Vinales esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il spagnolo sbarca a Portimao al terzo posto della cla ...“È bello essere qui dopo le gare in Qatar, la moto mi dà una bella sensazione ed è il momento giusto per vedere a che punto è il nostro potenziale: penso che sarà un punto di riferimento per le prossi ...