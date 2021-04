Mercato Juventus: addio a Dybala e assalto a tre rossoneri (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo conferma la Gazzetta dello Sport che rivela come Gigio Donnarumma potrebbe diventare una grande occasione per la Juventus , soprattutto da parametro zero. A quel punto, da capire il futuro di ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo conferma la Gazzetta dello Sport che rivela come Gigio Donnarumma potrebbe diventare una grande occasione per la, soprattutto da parametro zero. A quel punto, da capire il futuro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: addio a Dybala e assalto a tre rossoneri Con la cessione di un big, la Juventus avrebbe più possibilità sul mercato. In particolare, prende sempre più forza la possibilità che Fabio Paratici cerchi di strappare Gigio Donnarumma al Milan. Lo ...

Calciomercato Juventus, Locatelli allo scoperto - 'Sono pronto, ho un obiettivo' Le dichiarazioni di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, nei radar da tempo soprattutto alla Juventus sul mercato Manuel Locatelli pronto al grande salto. Il talento del Sassuolo e della Nazionale italiana è destinato a lasciare l'Emilia questa estate per approdare in una big del calcio ...

Calciomercato, la Juventus pensa al doppio colpo dal Milan Il club bianconero pensa ai due giocatori in scadenza di contratto con il Milan. Per quanto riguarda Calhanoglu, a fargli spazio in squadra potrebbe essere Ramsey Qualcosa è andato decisamente storto ...

Calciomercato Juventus, accordo totale | Addio CR7 e super scambio Fa discutere il futuro di Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Dalla Spagna lo scenario di mercato: CR7 al PSG con Icardi in bianconero ...

