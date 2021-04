Marco Masini in live streaming: dove vedere il concerto acustico a Firenze (Di giovedì 15 aprile 2021) In programma il 9 maggio presso il Teatro della Pergola di Firenze per la prima volta in live streaming: biglietti disponibili in prevendita Marco Masini – Photo Credit Luisa CarcavaleFirenze – Domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, Marco Masini si esibirà per la prima volta in live streaming, con uno speciale concerto acustico. I biglietti dello show sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’artista www.MarcoMasini.it. Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) In programma il 9 maggio presso il Teatro della Pergola diper la prima volta in: biglietti disponibili in prevendita– Photo Credit Luisa Carcavale– Domenica 9 maggio in direttadal Teatro della Pergola disi esibirà per la prima volta in, con uno speciale. I biglietti dello show sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’artista www..it. Il, realizzato al Teatro della Pergola diper gentile concessione della Fondazione Teatro della ...

