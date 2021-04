L’ultimo disco di Achille Lauro e una precisazione su Sanremo (Di giovedì 15 aprile 2021) Esce domani, venerdì 16 aprile, il nuovo album di Achille Lauro. Si intitola Lauro ed è il sesto progetto discografico di inediti dell’artista, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy.Il disco è stato anticipato da Solo Noi e Marilù, che hanno fatto da apripista ad un album punk rock/grunge che alterna una tempesta d’animo per dare voce ai soli e agli incompresi.Achille Lauro parla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti. L’album fagocita vite, storie d’amore, riflessioni sul bene, sul male e su ciò che sta nel mezzo.“Prima di far uscire qualcosa mi chiedo 100 volte se quella cosa sia perfetta”, racconta in riferimento al suo lavoro artigianale sulle canzoni. La copertina è minimalista, al contrario di ciò che il pubblico avrebbe potuto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Esce domani, venerdì 16 aprile, il nuovo album di. Si intitolaed è il sesto progettografico di inediti dell’artista, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy.Ilè stato anticipato da Solo Noi e Marilù, che hanno fatto da apripista ad un album punk rock/grunge che alterna una tempesta d’animo per dare voce ai soli e agli incompresi.parla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti. L’album fagocita vite, storie d’amore, riflessioni sul bene, sul male e su ciò che sta nel mezzo.“Prima di far uscire qualcosa mi chiedo 100 volte se quella cosa sia perfetta”, racconta in riferimento al suo lavoro artigianale sulle canzoni. La copertina è minimalista, al contrario di ciò che il pubblico avrebbe potuto ...

Advertising

WittyTV : Un disco particolare che nasce dalla voglia di trovare stimoli diversi: questo è 'La matematica dei rami' l'ultimo… - _ZooAle : 'Uau signore e signori, oggi c'è il sole. Che piascere! La giornata perfetta per andare a comprare l'ultimo mio nuovo disco!' - Chiara_Marilu : ogni nuovo disco è un'emozione, quindi ho deciso che non può essere l'ultimo perché lui ha bisogno come noi di ques… - fungowastaken : @nomorebadvibess rkomi non lo sentivo da io in terra perché l'ultimo disco mi faceva cacare invece questa è proprio… - giovanicrimini : Il tipo di rock che stanno approcciando, guarda l’ultimo disco di lei, la venerazione per billy id0l e non … — Non… -