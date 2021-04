Llorente | “Sapevo che sarebbe stato Conte a fermare la Juve De Paul? Pronto per una big”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Intervida La Gazzetta dello Sport, l’attaccante spagnolo dell’Udinese, Fernando, ha parlato di tanti temi, in particolare della c0rsa scudetto, conche è vicino ail record dellantus, e di Deal grande salto in una big. Queste le parole del Navarro: “L’Inter è fortissima e conoscendo Antoniolo scudetto è ormai un discorso chiuso. Lochelui ail dominio della “mia”. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e vincerà al secondo anno all’Inter. È capace di ogni impresa. Lui ha cominciato tutto a Torino e lui lo finisce, mi sembra giusto così, come un cerchio ...

