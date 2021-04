LIVE Fognini-Krajinovic 6-2 5-6 | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | l’azzurro al servizio per allungare il set

(Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: IL PROGRAMMA 0-15 Profonda la risposta disbaglia il rovescio. 6-5. Il serbo si assicura il tie-break. 40-15 Bravoche finta fino all’ultimo e poi piazza il drop shot vincente. 30-15 Peccato!trova un buon passante,devia in qualche modo e sul secondo colpo il serbo riesce a mettere la racchetta e porta a casa un punto determinante. 15-15 Buon dritto a incrociare disul quale l’avversario trova una risposta potente e inattesa che sorprende. 0-15 Bruttissimo errore col rovescio da fondo campo di. 5-5. Completata la ...

Advertising

SkySport : Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - Fprime86 : RT @SkySport: Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - Emzykonsept : RT @SkySport: Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - davidebalzola : RT @SkySport: Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - SkySport : Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fognini

Segue... ATP, Monte CarloDay 4: Djokovic perde con Evans! Tocca a12/04/2021 A 09:14 Fed Cup Singolare Billie Jean King Cup: playoff Italia - Romania 6 ORE FA ATP, Monte Carlo Sinner: 'Elogi Djokovic? Lo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(15) FABIO- FILIP KRAJINOVIC, 3° incontro sul Court Des Princes dalle 11.00 (dopo Goffin - Zverev) Terzo turno Atp Masters 1000 Montecarlo 2021 (terra battuta)sfida Krajinovic ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FOGNINI-KRAJINOVIC: IL PROGRAMMA 30-15 Non tiene lo scambio sulla diagonale di rovescio Krajinovic. 15-15 Dolcissimo drop shot di Fognini che castiga l'avvers ...La diretta della quinta giornata dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Fognini-Krajinovic terzo match sul campo dei Principi. Djokovic contro Evans, Dimitrov sfida Nadal L’ordine di gioco, i campi e gl ...