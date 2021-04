La Lazio e gli auguri a Felipe Anderson: tifosi scatenati (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Felipe Anderson non sta di certo vivendo la sua miglior stagione. Al Porto, in prestito dal West Ham, appena 9 presenze. A fine stagione il ritorno in Inghilterra. Nel giorno del suo compleanno,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA -non sta di certo vivendo la sua miglior stagione. Al Porto, in prestito dal West Ham, appena 9 presenze. A fine stagione il ritorno in Inghilterra. Nel giorno del suo compleanno,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - Maxredblack1 : @FraPol12 Più di juve napoli spostata a piacimento e di genoa napoli giocata col genoa co 126 positivi? Più della l… - LALAZIOMIA : Calciomercato, la Lazio mette gli occhi su un difensore dello Stoccarda - James_Bond_1976 : @iuiu87 Io ti giuro vorrei sentirlo sulla vostra radio per un confronto civile ma serrato per capire cosa gli passa… - sportli26181512 : La Lazio e gli auguri a Felipe Anderson: tifosi scatenati: Il brasiliano compie 28 anni, il club biancoceleste lo c… -