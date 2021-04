Isola Dei Famosi | Elisa Isoardi Abbandona Playa Esperanza!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 15 aprile 2021)è stata costretta in via temporanea a lasciareEsperanza per accertamenti medici. I fan preoccupati aspettano aggiornamenti ufficiali. La bella conduttricecome accaduto anche a un altro naufrago, Brando Giorgi, è momentaneamente fuori dall’occhio vigile delle telecamere per eseguire degli accertamenti medici. Secondo quanto mostrato durante il daytime di questo pomeriggio, laavrebbe accusato problemi agli occhi causa la sua eccessiva vicinanza al fuoco. Insieme a lei anche Brando Giorgi che per motivi di salute ancora sconosciuti, ha lasciato l’e i suoi compagni. Non è chiaro se i due concorrenti abbandoneranno il gioco definitivamente o se proseguiranno la loro avventura, nel frattempo i fan aspettano aggiornamenti e ...