Isola 15, Elisa Isoardi sta male e abbandona la playa (Di giovedì 15 aprile 2021) Elisa Isoardi ha abbandonato l’Isola per problemi di salute. Dopo Brando Giorgi, un’altra “naufraga” lascia l’Isola dei Famosi. Si tratta di Elisa Isoardi, che ha dovuto lasciare playa Esperanza per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 aprile 2021)hato l’per problemi di salute. Dopo Brando Giorgi, un’altra “naufraga” lascia l’dei Famosi. Si tratta di, che ha dovuto lasciareEsperanza per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

blogtivvu : Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano momentaneamente l’Isola dei Famosi: ecco perché - TV_Italiana : Ultima chiamata per Elisa #Isoardi e socie: riusciranno a rientrare in gioco? #isola - Njw48 : Ma elisa a miryea “vieni bimba” ma io muoio ?????? #isola - ibabbalei : RT @PiattaTerra: Ciufoli eliminato definitivamente dall’isola...Elisa ritorna su play reunion mentre vera e myrea su play e speranza #isola… - MetaMoro_Fanpag : I miei preferiti all'#isola Awed (anche se a volte non sono d'accordo con lui) Fariba Elisa (l'ho rivalutata nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Elisa Isola 2021: Elisa lascia l'isola per accertamenti medici - Cosa succede? Elisa Isoardi lascia l'isola per problemi di salute? La notizia è arrivata direttamente dal programma che va in onda tutti i giorni, e riguarda la nota presentatrice televisiva Elisa Isoardi. Dopo la ...

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi abbandona momentaneamente Playa Esperanza: cosa è successo Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare momentaneamente Playa Esperanza per degli accertamenti medici: ecco cosa è successo. Proprio nella giornata di ieri, 14 aprile, nel daytime de l'...

Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano momentaneamente l’Isola dei Famosi: ecco perché Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano momentaneamente l'Isola dei Famosi: ecco perché i due naufraghi sono andati via dal reality show.

L'Isola dei Famosi: ipotesi slittamento finale, Moser potrebbe non entrare nel cast Ultimi rumors sull'Isola dei Famosi parlano di un probabile allungamento: il reality potrebbe finire dopo il 31 maggio, data prevista per la finale ...

Isoardi lascia l'per problemi di salute? La notizia è arrivata direttamente dal programma che va in onda tutti i giorni, e riguarda la nota presentatrice televisivaIsoardi. Dopo la ...dei Famosi,Isoardi ha dovuto abbandonare momentaneamente Playa Esperanza per degli accertamenti medici: ecco cosa è successo. Proprio nella giornata di ieri, 14 aprile, nel daytime de l'...Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano momentaneamente l'Isola dei Famosi: ecco perché i due naufraghi sono andati via dal reality show.Ultimi rumors sull'Isola dei Famosi parlano di un probabile allungamento: il reality potrebbe finire dopo il 31 maggio, data prevista per la finale ...