Il WWF Calabria contro Spirlì: "l'ultima del presidente f.f.: a caccia e a pesca per prevenire il virus"

L'ironia del WWF Calabria: "il nostro Governatore trova finalmente le misure efficaci per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, vale a dire: l'attività di caccia di selezione al cinghiale, l'addestramento dei cani e la pesca sportiva"

"Dopo la diretta Facebook in cui si alternavano annunci di bandi regionali e apprezzamenti a "melanzane ripiene", "pipi e patate" e via degustando, quel buontempone del presidente F.F. ci regala un'altra ordinanza delle sue. Ebbene, in una Calabria disastrata, con cittadini costretti a morire nelle ambulanze dopo 20 ore di attesa, il nostro Governatore trova finalmente le misure efficaci per "la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", vale a dire: l'attività di caccia di selezione al cinghiale, l'addestramento dei cani e la pesca sportiva"

Ultime Notizie dalla rete : WWF Calabria Sentenza Tar su calendario venatorio, Lipu e Wwf attaccano Gallo: "commento improvvido" Un commento " frettoloso, improvvido e a dir poco originale " secondo Lipu e Wwf Calabria quello espresso da parte dell'Assessore Reginale Gianluca Gallo in merito alla sentenza del TAR Calabria sul Calendario Venatorio 2020/21.(QUI) "Ora, che un politico, specie in periodo di ...

Calendario Venatorio in Calabria, Lipu e WWF: 'il commento dell'assessore Gallo alla sentenza del Tar è affrettato e a dir poco originale' E' quanto scrivono in una nota Lipu Calabria e WWF Calabria . ' Siamo oramai abituati - prosegue la nota - a sentir parlare l'Assessore di tutela dell'ambiente e sostenibilità. Ci chiediamo, dunque, ...

