Il trailer di Intergalactic su un gruppo di donne alla conquista dello spazio (Di giovedì 15 aprile 2021) https://youtu.be/2C1kMQ9dQNA Sulle note di una straniante versione di Don’t Stop Me Now dei Queen il trailer ufficiale di Intergalactic prende velocità. E così la nuova produzione fantascientifica originale Sky ci porta nello spazio con un gruppo di fuggitive che, muovendosi in un futuro distopico, cercano di raggiungere la libertà. Al centro della trama c’è Ash Harper (Savannah Steyn), giovane poliziotta e pilota della flotta galattica del Commonworld, un nuovo sistema autoritario che governa tutto il mondo: la giovane donna viene ingiustamente condannata per tradimento e spedita in una colonia carceraria che orbita nello spazio. Durante il tragitto verso la prigione, però, i compagni di reclusione organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave eliminando tutto l’equipaggio. La ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) https://youtu.be/2C1kMQ9dQNA Sulle note di una straniante versione di Don’t Stop Me Now dei Queen ilufficiale diprende velocità. E così la nuova produzione fantascientifica originale Sky ci porta nellocon undi fuggitive che, muovendosi in un futuro distopico, cercano di raggiungere la libertà. Al centro della trama c’è Ash Harper (Savannah Steyn), giovane poliziotta e pilota della flotta galattica del Commonworld, un nuovo sistema autoritario che governa tutto il mondo: la giovane donna viene ingiustamente condannata per tradimento e spedita in una colonia carceraria che orbita nello. Durante il tragitto verso la prigione, però, i compagni di reclusione organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave eliminando tutto l’equipaggio. La ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Intergalactic: il trailer ufficiale e la data di debutto della serie distopica Sky Original… - BestMovieItalia : Intergalactic: il trailer ufficiale e la data di debutto della serie distopica Sky Original -… - 3cinematographe : #Intergalactic: si viaggia per tutta la galassia nel trailer della nuova serie Sky - moviestruckers : #Intergalactic: trailer della serie sci-fi tutta al femminile targata Sky Original - CinemApp_Cinema : Una emozionante fuga per la libertà tutta al femminile, in un viaggio fino ai confini dell'universo: #Intergalactic… -

Ultime Notizie dalla rete : trailer Intergalactic Intergalactic: Trailer italiano e data di debutto della nuova serie sci - fi di Sky Nell'attesa, anche per gli appassionati abbonati a NOW, è stata diffusa la versione doppiata in italiano del trailer ufficiale. La trama e il cast di Intergalactic Ambientata in un futuro distopico ...

Intergalactic, la nuova serie Sky Original in arrivo il 31 maggio su Sky e NOW: il TRAILER Accompagnata dalle spettacolari immagini del trailer ufficiale, viene comunicata oggi la data d'uscita di INTERGALACTIC " dal 31 maggio su Sky e in streaming su NOW " una serie Sky Original ad alta carica di adrenalina ed emozioni, in cui si ...

Intergalactic: il trailer ufficiale e la data di debutto della serie distopica Sky Original È appena approdato online il trailer ufficiale di Intergalactic, serie sci-fi Sky Original ambientata in una realtà distopica e incentrata su un gruppo di fuggitive nello spazio alla ricerca della lib ...

Intergalactic: si viaggia per tutta la galassia nel trailer della nuova serie Sky Intergalactic è la nuova serie spaziale di Sky che arriverà sul canale e su NOW dal 31 maggio; ecco il trailer ufficiale.

Nell'attesa, anche per gli appassionati abbonati a NOW, è stata diffusa la versione doppiata in italiano delufficiale. La trama e il cast diAmbientata in un futuro distopico ...Accompagnata dalle spettacolari immagini delufficiale, viene comunicata oggi la data d'uscita di" dal 31 maggio su Sky e in streaming su NOW " una serie Sky Original ad alta carica di adrenalina ed emozioni, in cui si ...È appena approdato online il trailer ufficiale di Intergalactic, serie sci-fi Sky Original ambientata in una realtà distopica e incentrata su un gruppo di fuggitive nello spazio alla ricerca della lib ...Intergalactic è la nuova serie spaziale di Sky che arriverà sul canale e su NOW dal 31 maggio; ecco il trailer ufficiale.