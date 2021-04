Il Pd abolisce maschile e femminile | usa il neutro con la e rovesciata schwa “?” FdI | «Ridicoli»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) La lingua italiani si “arricchisce” di un simbolo grafico: lo, quella “e”che corrisponde a un suono tanto caro alla lingua inglese, ma difficilissimo da pronunciare nella nostra. A introdurre la novità non è stata l’Accademia della Crusca, magari in ossequio ai numerosi anglismi ormai in uso nel linguaggio corrente, ma il Comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in ossequio al politicamente corretto e al pensiero genderless. L’amministrazione guidata dal sindaco Pd Giovanni Gargano ha infatti annunciato trionfalmente sulla pagina Facebook che «abbiamo deciso di adottare un linguaggio più inclusivo: aluniversale (“tutti”) sostituiremo la(“tutt?”), una desinenza neutra». «Molt? nostr? bambin? e ragazz? torneranno in classe» Così nelle comunicazioni del Comune, come ...