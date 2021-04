Il figlio è ricoverato in ospedale, la mamma si laurea al Santobono di Napoli in videoconferenza (Di giovedì 15 aprile 2021) . La 23enne di Bacoli (Napoli) Valeria Carannante si è laureata in Scienze dell’Educazione in videoconferenza dall’ospedale Santobono, dove sta assistendo il figlio Antonio, un anno e mezzo, ricoverato da giorni. La ragazza, con un post su Facebook, ha ringraziato il personale sanitario del reparto che si sta occupando del piccolo. Non ha voluto lasciare il figlio ricoverato da solo nemmeno per un minuto, ma è riuscita ugualmente a sostenere la tesi di laurea. Lo ha fatto in videoconferenza, come molti hanno dovuto in questo periodo di pandemia Covid, ma direttamente dall’ospedale Santobono di Napoli, per poi tornare subito accanto al neonato. Una ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) . La 23enne di Bacoli () Valeria Carannante si èta in Scienze dell’Educazione indall’, dove sta assistendo ilAntonio, un anno e mezzo,da giorni. La ragazza, con un post su Facebook, ha ringraziato il personale sanitario del reparto che si sta occupando del piccolo. Non ha voluto lasciare ilda solo nemmeno per un minuto, ma è riuscita ugualmente a sostenere la tesi di. Lo ha fatto in, come molti hanno dovuto in questo periodo di pandemia Covid, ma direttamente dall’di, per poi tornare subito accanto al neonato. Una ...

Si laurea in ospedale per stare accanto al figlio malato: la storia di Valeria Si chiama Valeria, vive a Bacoli e ha discusso la sua tesi di laurea in videoconferenza dall’Ospedale Santobono per non allontanarsi dal figlio di un anno e mezzo ricoverato.

