Hamilton - Verstappen | a Imola un duello ad armi pari

(Di giovedì 15 aprile 2021) La nuova stagione di Formula 1 ha dato già spunti interessanti, a partire da un Lewisnon più dominante come in passato, benché vincente nella prima gara in Bahrain. Con il Mondiale che si ...

è avanti a tutti nelle qualifiche del sabato, a tre settimane dalla pole position conquistata in Bahrain. L'olandese si gioca 1,85 su Snai, mentre la quota diè sensibilmente più ...Dopo lo spettacolo messo in scena in Bahrain, Maxe Lewisaffronteranno il secondo round di questa 'battaglia' al Santerno, con l'olandese che cercherà di riscattare in tutti i ...La nuova stagione di Formula 1 ha dato già spunti interessanti, a partire da un Lewis Hamilton non più dominante come in passato, benché vincente nella prima gara in Bahrain. (ANSA) ...GP dell'Emilia Romagna di F1 quanto mai incerto e che potrebbe essere condizionato dalla pioggia. Hamilton e Verstappen partono avanti nel pronostico, ma molto si deciderà in qualifica ...