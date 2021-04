Guardia finanza di Gorizia, continua il sequestro delle mascherine irregolari (Di giovedì 15 aprile 2021) I finanzieri di Gorizia, con l’odierna esecuzione di un provvedimento di sequestro esteso a tutta l’Italia, stanno dando compimento, sotto la direzione del sostituto procuratore Paolo Ancora della Procura di Gorizia, all’attività avviata lo scorso mese di febbraio che ha portato nella sola regione Fvg all’individuazione ed al sequestro di più di un milione e mezzo di dispositivi di protezione individuale in uso al personale medico, infermieristico e sanitario delle Aziende sanitarie locali perché non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute. La notizia Leggi su udine20 (Di giovedì 15 aprile 2021) I finanzieri di, con l’odierna esecuzione di un provvedimento diesteso a tutta l’Italia, stanno dando compimento, sotto la direzione del sostituto procuratore Paolo Ancora della Procura di, all’attività avviata lo scorso mese di febbraio che ha portato nella sola regione Fvg all’individuazione ed aldi più di un milione e mezzo di dispositivi di protezione individuale in uso al personale medico, infermieristico e sanitarioAziende sanitarie locali perché non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute. La notizia

