Giro di Turchia 2021, José Manuel Diaz trionfa nella tappa regina e indossa la maglia di leader (Di giovedì 15 aprile 2021) José Manuel Diaz trionfa in volata nella quinta attesissima tappa del Giro di Turchia e sale così in vetta alla classifica generale provvisoria. Il ciclista della Delko si è gestito in maniera perfetta nell’ultima parte dell’ascesa che ha portato i corridori ai 1828 metri di Elmali, beffando gli avversari con uno sprint pazzesco. Alle spalle dello spagnolo si sono piazzati Jay Vine (Alpecin-Fenix) ed Eduardo Sepulveda (Androni-Sidermec). La frazione odierna è stata animata da una fuga composta da Joel Suter (Bingoal WB) e Mathias Brandle (Israel Start-Up Nation), che vengono successivamente raggiunti anche da Ziga Jerman (Androni-Sidermec), Mirko Maestri (Bardiani), Nils Sinschek (Abloc) e Cormac McGeough (Wildlife Generation) che ha avuto il via ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)in volataquinta attesissimadeldie sale così in vetta alla classifica generale provvisoria. Il ciclista della Delko si è gestito in maniera perfetta nell’ultima parte dell’ascesa che ha portato i corridori ai 1828 metri di Elmali, beffando gli avversari con uno sprint pazzesco. Alle spalle dello spagnolo si sono piazzati Jay Vine (Alpecin-Fenix) ed Eduardo Sepulveda (Androni-Sidermec). La frazione odierna è stata animata da una fuga composta da Joel Suter (Bingoal WB) e Mathias Brandle (Israel Start-Up Nation), che vengono successivamente raggiunti anche da Ziga Jerman (Androni-Sidermec), Mirko Maestri (Bardiani), Nils Sinschek (Abloc) e Cormac McGeough (Wildlife Generation) che ha avuto il via ...

Advertising

tuttobiciweb_it : José Diaz della Delko si prende la tappa regina del Giro di Turchia. Podio per l'Androni-Sidermec con Eduardo Sepul… - sciareneve : RT @MTBiit: Lo spagnolo Diaz sorprende tutti a Elmali, nella tappa regina del Giro di Turchia #roadbike #15Aprile - MTBiit : Lo spagnolo Diaz sorprende tutti a Elmali, nella tappa regina del Giro di Turchia #roadbike #15Aprile… - SpazioCiclismo : José Manuel Diaz trionfa nella tappa più attesa del Giro di Turchia #TUR2021 Il corridore della Delko corre con i… - leonardogiache : Ognuno fa come crede purché non danneggi la libertà degli altri...durante il giro di Turchia ahahahah #EurosportCICLISMO -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Turchia Libia e Oriente: Di Maio, è il momento delle scelte Allo stato, le aree di intervento (e di rifornimento) della Turchia si sono così ampliate ed ... In giro ci si chiede, infatti, non 'se', ma 'quando' il 'sistema Erdogan' collasserà. È, quindi, vitale ...

Jakobsen, il ciclista 'quasi morto', torna a correre con 130 punti in faccia e una mascella ricavata dal bacino ... non siamo animali, non è una guerra' Era il 5 agosto 2020 a Katowice , prima tappa del Giro di ... Prende parte al tour della Turchia. Dice di provare sentimenti contrastanti, al riguardo, tra la gioia ...

Giro di Turchia 2021, José Manuel Diaz trionfa nella tappa regina e indossa la maglia di leader José Manuel Diaz trionfa in volata nella quinta attesissima tappa del Giro di Turchia e sale così in vetta alla classifica generale provvisoria. Il ciclista della Delko si è gestito in maniera perfett ...

TURCHIA. IN VETTA AD ELMALI SI PARLA SPAGNOLO: TAPPA E MAGLIA PER DIAZ Josè Manuel Diaz firma l'acuto nella tappa più attesa del Giro di Turchia e conquista uno dei successi più belli della sua carriera. L'argentino della Delko ha battuto allo sprint - ai 1828 metri di q ...

Allo stato, le aree di intervento (e di rifornimento) dellasi sono così ampliate ed ... Inci si chiede, infatti, non 'se', ma 'quando' il 'sistema Erdogan' collasserà. È, quindi, vitale ...... non siamo animali, non è una guerra' Era il 5 agosto 2020 a Katowice , prima tappa deldi ... Prende parte al tour della. Dice di provare sentimenti contrastanti, al riguardo, tra la gioia ...José Manuel Diaz trionfa in volata nella quinta attesissima tappa del Giro di Turchia e sale così in vetta alla classifica generale provvisoria. Il ciclista della Delko si è gestito in maniera perfett ...Josè Manuel Diaz firma l'acuto nella tappa più attesa del Giro di Turchia e conquista uno dei successi più belli della sua carriera. L'argentino della Delko ha battuto allo sprint - ai 1828 metri di q ...