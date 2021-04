GF Vip | Alfonso Signorini confermato?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è finito da appena un mese, ma pare che gli ingranaggi del reality di Canale 5 si siano già rimessi in moto.ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi, ha svelato il primo nome che forse sarà nel cast. Il direttore di Chi vuole a tutti i costi che Gaia Zorzi entri nella casa più spiata d’Italia.parla della nuova edizione del GF Vip “La macchina del Grande Fratello Vip – esordisce– si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Anzi il primo nome te lo faccio io. Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1”. I consigli di ...