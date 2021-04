Fognini-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021 e sfiderà Caper Ruud, incontro dalle molteplici insidie per l’azzurro. Fognini ha sconfitto in serie Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic, avversari alla portata del talentuoso ligure, mentre l’iberico è riuscito ad avere la meglio su Holge Rune, Diego Schwartzman e Pablo Carreño Busta. Sfida particolarmente complessa per l’azzurro, che dovrà fare i conti con un atleta particolarmente in forma e rilevante sul rosso. La disputa andrà in scena venerdì 16 aprile, come terzo match a partire dalle ore 11.00 (dopo Evans-Goffin). La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming fruibile per ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabioha raggiunto i quarti di finale deldie sfiderà Caper, incontro dalle molteplici insidie per l’azzurro.ha sconfitto in serie Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic, avversari alla portata del talentuoso ligure, mentre l’iberico è riuscito ad avere la meglio su Holge Rune, Diego Schwartzman e Pablo Carreño Busta. Sfida particolarmente complessa per l’azzurro, che dovrà fare i conti con un atleta particolarmente in forma e rilevante sul rosso. La disputa andrà in scena venerdì 16 aprile, come terzo match a partire dalle ore 11.00 (dopo Evans-Goffin). Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 204), con livefruibile per ...

