Europa League | il programma di giovedì 15 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021), ile i risultati di15. Roma a caccia della semifinale. ROMA –, ile i risultati di15. La Roma a ‘caccia’ della semifinale dopo la vittoria dell’andata in casa dell’Ajax. Di seguito ildidi15, sfide valide per il ritorno dei quarti di finale della competizione. Manchester United-Granada ore 21 (and. 2-0)Roma-Ajax ore 21 (and. 2-1)Slavia Praga-Arsenal ore 21 (and. 1-1)Villarreal-Dinamo Zagabaria ore 21 (and. 1-0)

Strappare il pass per le semifinali di. È questo l'obiettivo della Rom a che giovedì alle ore 21 allo stadio Olimpico affronta l' Ajax nel ritorno dei quarti di finale della competizione, forte del successo per 2 - 1 ...Della Roma - la Roma squadra, intendo - che insegue la semifinale die rappresenta, da sola, il nostro calcio inapprezzo le qualità morali, prim'ancora di quelle tecniche e tattiche. Perché è riuscita a superare le tante difficoltà di campo - e ...La partita che può valere una stagione, e non solo. Superare l’Ajax per continuare a sperare Ci sono partite da non dover sbagliare e quella di questa sera, che vedrà la Roma scendere in campo contro ...Queste le probabili formazioni dei quotidiani della squadra che questa sera Paulo Fonseca manderà in campo contro l'Ajax, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.