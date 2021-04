Def approvato in Cdm: nel 2021 Pil a +4,5 per cento. Ok allo scostamento da 40 miliardi (Di giovedì 15 aprile 2021) Def approvato in Cdm. Nel 2021 prevista una crescita del Pil del 4,5%. Ok allo scostamento di bilancio da 40 miliardi. ROMA – Def approvato in Cdm. Dopo il confronto delle ultime ore, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento di Economia e Finanza. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la crescita del Pil nel 2021 è prevista del 4,5%. Il dato si riferisce alle previsioni effettuate contando tutte le misure economiche che il Governo dovrebbe varare nell’anno in corso. Il rapporto deficit-Pil schizzerà all’11,8%. Il Pil, inoltre, avrà una crescita del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. Il rapporto debito/pil, inoltre, è stimato nel Def al 159,9% nel 2021, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, 155% nel 2023 e al 152,7% nel ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Defin Cdm. Nelprevista una crescita del Pil del 4,5%. Okdi bilancio da 40. ROMA – Defin Cdm. Dopo il confronto delle ultime ore, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento di Economia e Finanza. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la crescita del Pil nelè prevista del 4,5%. Il dato si riferisce alle previsioni effettuate contando tutte le misure economiche che il Governo dovrebbe varare nell’anno in corso. Il rapporto deficit-Pil schizzerà all’11,8%. Il Pil, inoltre, avrà una crescita del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. Il rapporto debito/pil, inoltre, è stimato nel Def al 159,9% nel, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, 155% nel 2023 e al 152,7% nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Def approvato Def: auspicio ultimo intervento ma impegno a sostegno per quanto necessario Si legge nella bozza del Def appena approvato. bab - amm 15 - 04 - 21 16:39:33 (0599)PA 5 NNNN

Def: Palazzo Chigi, ok Consiglio ministri a richiesta scostamento per 40 mld Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza e la relazione sullo scostamento di bilancio, con la quale si richiede l'autorizzazione al Parlamento al ricorso a un maggiore indebitamento per 40 ...

DA CDM OK A SCOSTAMENTO: Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza e la relazione sullo scostamento di bilancio, con la quale si richiede l’autorizzazione al Parlamento al ricorso a un maggiore ...

Def, il Cdm dà il via libera allo scostamento L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

