Covid | Letta | ‘Fedriga lavori come Bonaccini e presidenti mettano da parte specificità’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Mi auguro che Fedriga lavori con la stessa capacità di rispetto che ha tenuto Bonaccini e che tutti i presidenti di Regione riescano a mettere da parte le loro specificità". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

