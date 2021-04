Covid, i sintomi cambiano leggermente: “Dovuto all’età più bassa di chi si ammala” (Di giovedì 15 aprile 2021) Febbre alta, tosse secca persistente, perdita di gusto e olfatto: abbiamo imparato a conoscerli come tre dei sintomi più importanti del Covid-19, sin dall’inizio della sua diffusione, uniti spesso a polmoniti interstiziali. Una sintomatologia che, secondo uno studio condotto tra fine maggio e inizio dicembre 2020 nel Regno Unito su un campione di 19mila persone, era già mutata: il 40% di quei pazienti non presentava uno dei tre segnali classici del Covid, mentre in generale riferiva di sensazioni simili a quelle influenzali. Oggi, riferiscono i medici di base, ciò che si osserva è una maggiore prevalenza di spossatezza, senso di malessere generale, mal di testa e disturbi gastrointestinali: pochi segnalano febbre alta, in molti casi addirittura assente. Meno casi di polmoniti, che continuano comunque a svilupparsi soprattutto in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Febbre alta, tosse secca persistente, perdita di gusto e olfatto: abbiamo imparato a conoscerli come tre deipiù importanti del-19, sin dall’inizio della sua diffusione, uniti spesso a polmoniti interstiziali. Una sintomatologia che, secondo uno studio condotto tra fine maggio e inizio dicembre 2020 nel Regno Unito su un campione di 19mila persone, era già mutata: il 40% di quei pazienti non presentava uno dei tre segnali classici del, mentre in generale riferiva di sensazioni simili a quelle influenzali. Oggi, riferiscono i medici di base, ciò che si osserva è una maggiore prevalenza di spossatezza, senso di malessere generale, mal di testa e disturbi gastrointestinali: pochi segnalano febbre alta, in molti casi addirittura assente. Meno casi di polmoniti, che continuano comunque a svilupparsi soprattutto in ...

