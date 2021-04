Consulta: ex pm Agueci, 'non arriva un bel segnale su ergastolo ostativo, sono preoccupato' (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Consulta: ex pm Agueci, ‘non arriva un bel segnale su ergastolo ostativo, sono preoccupato’ Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – “Non è un bel segnale, quello che arriva dalla Corte costituzionale, però nello stesso tempo c’è un atteggiamento di equilibrio. In altre parole, sono preoccupato ma pot ...

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – "Non è un bel segnale, quello che arriva dalla Corte costituzionale, però nello stesso tempo c'è un atteggiamento di equilibrio. In altre parole, sono preoccupato ma pot ...