Chievo - Empoli si gioca, niente sanzioni ai toscani (Di giovedì 15 aprile 2021) Il giudice sportivo di Serie B ha deciso che Empoli - Chievo, partita non disputata nel giorno di Pasquetta a causa del blocco imposto al club toscano dalla Asl locale per l'alto numero di positivi in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Il giudice sportivo di Serie B ha deciso che, partita non disputata nel giorno di Pasquetta a causa del blocco imposto al club toscano dalla Asl locale per l'alto numero di positivi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Empoli Chievo - Empoli si gioca, niente sanzioni ai toscani Il giudice sportivo di Serie B ha deciso che Empoli - Chievo, partita non disputata nel giorno di Pasquetta a causa del blocco imposto al club toscano dalla Asl locale per l'alto numero di positivi in seno alla prima squadra, "a scioglimento ...

