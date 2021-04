Calcio: Inter; Skriniar, scudetto? Prima arriva e meglio è (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non pensavamo di avere un tale vantaggio a otto giornate dal termine, ma è ciò per cui lavoriamo. Non ho mai fatto calcoli, non li facciamo: affrontiamo le partite una dopo l'altra. Dobbiamo vincere ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non pensavamo di avere un tale vantaggio a otto giornate dal termine, ma è ciò per cui lavoriamo. Non ho mai fatto calcoli, non li facciamo: affrontiamo le partite una dopo l'altra. Dobbiamo vincere ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter Blackout Dazn: un mese gratis a tutti gli abbonati Ecco la soluzione scelta da Dazn per venire incontro ai propri abbonati che domenica scorsa non sono riusciti a vedere le gare Inter - Cagliari e Verona - Lazio, trasmesse in esclusiva da Dazn. Un ...

Che fine ha fatto? L'Albinoleffe sfiora la Serie A: il miracolo della Val Seriana Commenta per primo Può una squadra di calcio che unisce due paesi da 18mila e 5mila abitanti della Val Seriana bergamasca, Albino e Leffe, ... Inter e Juventus? Sì, se il club si chiama Albinoleffe e il ...

