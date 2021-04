Big match all’Arechi: la Salernitana affronta il Venezia (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie B e tre entusiasmanti partite contro avversari di livello attendono la Salernitana: Venezia, Monza ed Empoli infatti condividono la parte alta della classifica con i granata e se i toscani sono destinati alla A, con le altre contendenti sarà probabilmente una corsa al filo di lana. L’obiettivo più ambito è il secondo posto, che sarà complicato strappare al Lecce di Corini, ma anche il terzo e il quarto posto sono appetibili in quanto garantiscono un turno in meno nei playoff. Effettivamente anche i siti scommesse, di cui è visibile una chiara rassegna su Wincomparator, vedono il Lecce come principale candidato alla promozione diretta (bancata a intorno 1.33). Seguono poi Monza (2.25), Salernitana (3.00) e Venezia (5.00), tre squadre che proveranno comunque a ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie B e tre entusiasmanti partite contro avversari di livello attendono la, Monza ed Empoli infatti condividono la parte alta della classifica con i granata e se i toscani sono destinati alla A, con le altre contendenti sarà probabilmente una corsa al filo di lana. L’obiettivo più ambito è il secondo posto, che sarà complicato strappare al Lecce di Corini, ma anche il terzo e il quarto posto sono appetibili in quanto garantiscono un turno in meno nei playoff. Effettivamente anche i siti scommesse, di cui è visibile una chiara rassegna su Wincomparator, vedono il Lecce come principale candidato alla promozione diretta (bancata a intorno 1.33). Seguono poi Monza (2.25),(3.00) e(5.00), tre squadre che proveranno comunque a ...

