Ballando con le stelle, Milly Carlucci reagisce al tweet volgare: "E' gravissimo"

Ballando con le stelle, episodio increscioso che coinvolge la trasmissione su Twitter: la reazione sdegnata della conduttrice Milly Carlucci. Giornata decisamente movimentata, suo malgrado, per Milly Carlucci e per il programma.

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, account ritwitta post volgare. Milly Carlucci: gravissimo, seguirò il caso Un messaggio volgare e di cattivo gusto postato su r da un utente e retwittato dall'. , conduttrice del programma serale Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 ha subito voluto chiarire le cose e dopo aver avvisato i referenti in Azienda che avevano già provveduto a cancellare il retweet, ha assicurato che 'seguirà ...

