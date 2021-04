Ballando con le Stelle | il profilo Twitter del programma condivide un post porno | subito cancellato

(Di giovedì 15 aprile 2021) La paginadicon leha condiviso un: il social media manager hail retweet che nel frattempo era già diventato virale. Incidente a luci rosse suldicon le: unè apparso sulla pagine dello show, condiviso per errore. Naturalmente è statodopo, ma non abbastanza velocemente per evitare che la gaffe diventasse virale. Il mondo dei social nasconde insidie che anche per i più navigati social media manager, che a volte non riescono a dribblare, soprattutto se gestiscono più profili. Può capitare di essere convinti di aver fatto ...

Gilles Rocca voleva nominare Paul all' Isola dei Famosi 2021 ? Fariba lo svela e scoppia una litigata. Non corre buon sangue tra il vincitore di Ballando con le Stelle 2020 e la mamma di Giulia Salemi attaccata da tutti; in particolare dal gruppetto formato da Valentina Persia, Gilles, Roberto Ciufoli e altri componenti del gruppo. La mamma di ...Un commento "hot", volgare e di cattivo gusto, comparso inaspettatamente sulla pagina Twitter di Ballando con le stelle . La vicenda è diventata virale, finché il commento non è stato cancellato e la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta personalmente per commentare un episodio che ha definito ...La Bruce realizza con Saint-Narcisse un film compiutamente inclusivo, capace di dare spazio alle manifestazioni umane senza un giudizio ma con ironia; un film del possibile, in cui tutte le sfumature ...