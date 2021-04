Zaki, Senato discute mozione sulla cittadinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) In corso al Senato la discussione sulla mozione che chiede di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, attualmente detenuto in Egitto. In Aula c’è anche la senatrice a vita Liliana Segre. La sua presenza in Senato è stata ricordata dal Senatore Gianluca Ferrara del M5S, parole che hanno registrato un applauso dell’Aula. Nel frattempo le due mozioni presentate sono state ritirate, lasciando in campo un ordine del giorno unitario. La mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki è arrivata ieri in Senato. Pochi giorni fa, l’ennesima udienza che non ha modificato la drammatica situazione del giovane e che ha prolungato ulteriormente la detenzione. La mozione, a prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) In corso alla discussioneche chiede di concedere laitaliana a Patrick, attualmente detenuto in Egitto. In Aula c’è anche la senatrice a vita Liliana Segre. La sua presenza inè stata ricordata dalre Gianluca Ferrara del M5S, parole che hanno registrato un applauso dell’Aula. Nel frattempo le due mozioni presentate sono state ritirate, lasciando in campo un ordine del giorno unitario. Laper laitaliana a Patrickè arrivata ieri in. Pochi giorni fa, l’ennesima udienza che non ha modificato la drammatica situazione del giovane e che ha prolungato ulteriormente la detenzione. La, a prima ...

