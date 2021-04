Vincenzo Nibali | brutto infortunio | addio Giro d’Italia? Cosa è successo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Guai fisici molto pesanti per: verso l’al. Il ciclista siciliano, 36 anni compiuti e membro della Trek Segafredo, potrebbe non correre il. L’ultimo grande corridore italiano da grandi corse a tappe, che in carriera ha vinto due bronzi mondiali, due Giri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Brutto colpo per. Il ciclista siciliano è caduto questa mattina durante un allenamento, riportando un forte dolore al polso. Dopo un controllo effettuato all'ospedale di Lugano, è emersa la frattura ...Il Giro d'Italia 2021 si allontana per. Il 36enne corridore siciliano della Trek Segafredo stamane è caduto durante un allenamento sulle strade intorno a Lugano, dove risiede, e ha subìto la frattura del radio del braccio ...Vincenzo Nibali, pluri iridato del Giro d'Italia e campione dell'ancor più noto Tour de France, in mattinata è caduto dalla sua bicicletta durante una regolare sessione di allenamento. Il contraccolpo ...Vincenzo Nibali, pluri iridato del Giro d'Italia e campione dell'ancor più noto Tour de France, in mattinata è caduto dalla sua bicicletta durante una regolare sessione ...