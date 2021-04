Vaccini, Figliuolo: per l’Italia quasi 7 milioni di dosi Pfizer in più per il II trimestre (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha annunciato che sono in arrivo per l’Italia quasi 7 milioni di dosi in più del vaccino Pfizer per il secondo trimestre. “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più – ha dichiarato in visita al Polo vaccinale di Aosta – Per l’Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia”. Il Commissario ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Commissario per l’emergenza, il generale Francesco, ha annunciato che sono in arrivo perdiin più del vaccinoper il secondo. “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questodi 50diin più – ha dichiarato in visita al Polo vaccinale di Aosta – Pervuol dire oltre 670.000in più ad aprile, 2e 150.000in più a maggio e oltre 4diin più a giugno. Finalmente una bella notizia”. Il Commissario ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Vaccini, Pier Luigi Bersani su Figliuolo: 'Non si può giudicare sulla base della divisa, non do la colpa… - fattoquotidiano : Vaccini a caso e più morti DOVE HANNO SBAGLIATO FIGLIUOLO E LE REGIONI - fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer anticipa 670mila dosi ad aprile. Figliuolo: “Il piano va avanti”. Ma le 500mila iniezioni al giorno… - DividendProfit : Vaccini, Figliuolo: per l’Italia quasi 7 milioni di dosi Pfizer in più per il II trimestre - CarrettaNiccolo : RT @repubblica: Vaccini, Figliuolo: 'In arrivo altri 7 milioni di dosi di Pfizer' -