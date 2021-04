USA, morto in carcere Madoff: organizzò la più grande truffa della storia (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Bernie Madoff, l’architetto della più grande truffa finanziaria della storia, è morto a 82 anni nel centro di assistenza carceraria federale a Butner, in North Carolina, dove era in cura per una malattia renale terminale. Madoff stava scontando una pena di 150 anni per aver truffato i suoi clienti causando un ammanco pari a circa 65 miliardi di dollari. Sarebbe morto per cause naturali, secondo quanto riporta AP. L’ex banchiere era stato arrestato l’11 dicembre 2008, dopo che i suoi due figli lo avevano consegnato alla polizia. Si è dichiarato colpevole nel 2009 per un piano che secondo gli investigatori era iniziato nei primi anni ’70 e che era riuscito a truffare fino a 37.000 persone ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Bernie, l’architettopiùfinanziaria, èa 82 anni nel centro di assistenza carceraria federale a Butner, in North Carolina, dove era in cura per una malattia renale terminale.stava scontando una pena di 150 anni per averto i suoi clienti causando un ammanco pari a circa 65 miliardi di dollari. Sarebbeper cause naturali, secondo quanto riporta AP. L’ex banchiere era stato arrestato l’11 dicembre 2008, dopo che i suoi due figli lo avevano consegnato alla polizia. Si è dichiarato colpevole nel 2009 per un piano che secondo gli investigatori era iniziato nei primi anni ’70 e che era riuscito are fino a 37.000 persone ...

