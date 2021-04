Un percorso di qualificazione in F1 Esports solo per le donne (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una novità che farà felici tutte le appassionate di motori che potranno trovare riferimenti anche femminili nel grande circo della Formula 1. Sono i nuovi i piani per la F1 Esports Series Women’s Wildcard un percorso dedicato esclusivamente alle donne fino all’approdo alla Pro Exhibition. La Pro Exhibition ha la funzione di scoprire talenti, un parco che andrebbe a disposizione dei team di F1 che li possono aggiungere ai loro elenchi per il Pro Championship 2021, che inizierà entro la fine dell’anno. Come detto è aperto solo alle donne che si sfideranno per stabilire chi è la più veloce nella prima settimana di maggio nel “F1 2020”. Chi otterrà la qualificazione più veloce passerà alla successiva Pro Exhibition, sempre nel mese di maggio, dove le 10 squadre di F1 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una novità che farà felici tutte le appassionate di motori che potranno trovare riferimenti anche femminili nel grande circo della Formula 1. Sono i nuovi i piani per la F1Series Women’s Wildcard undedicato esclusivamente allefino all’approdo alla Pro Exhibition. La Pro Exhibition ha la funzione di scoprire talenti, un parco che andrebbe a disposizione dei team di F1 che li possono aggiungere ai loro elenchi per il Pro Championship 2021, che inizierà entro la fine dell’anno. Come detto è apertoalleche si sfideranno per stabilire chi è la più veloce nella prima settimana di maggio nel “F1 2020”. Chi otterrà lapiù veloce passerà alla successiva Pro Exhibition, sempre nel mese di maggio, dove le 10 squadre di F1 ...

Ultime Notizie dalla rete : percorso qualificazione Cervia, in settembre l'Ironman, indotto da 9 milioni di euro Il percorso della long distance consiste nella somma di tre prove classiche: 3,86 chilometri a ... Il tempo massimo per raggiungere il traguardo è di 16 ore, la gara è valida per la qualificazione alla ...

Triathlon, Ironman torna in Romagna Il tempo massimo per raggiungere il traduerdo è di 16 ore e il percorso è valido per la qualificazione alla finale di Kona alle Hawaii. 'L'Ironman torna in Emilia - Romagna dopo lo stop imposto lo ...

Higuain su Lautaro: “In Nazionale è coccolato”. Poi esprime i suoi consigli In una lunga intervista concessa a La Nacion, l'argentino Gonzalo Higuain ha parlato del suo connazionale Lautaro Martinez, dando i suoi consigli all'attaccante dell' Inter. Afferma Higuain: " Innanzi ...

ESCLUSIVA SLR – Heitinga: “Non sarà facile per l’Ajax, la Roma sa sempre cosa fare: ha una grande organizzazione di gioco” Che potrebbe significare la seconda semifinale europea in 3 anni, o la fine del percorso europeo (e della possibile qualificazione in Champions) per la squadra di Fonseca. Si partirà da un prezioso ...

