(Di mercoledì 14 aprile 2021) Unneldi. Ilrealizzato da un automobilista documenta ciò che è avvenuto nella serata di lunedì. Un oggetto hato ildella Florida, accendendosi e spegnendosi in maniera spettacolare. Sul profilo di @thecollinlee sono disponibili diversiregistrati dalla dashcam installata sull’auto. Anche una telecamera di sorveglianza domestica, di un’abitazione di Coral Springs, ha cattura la palla di fuoco che attraversava ildella Florida. L’asteroide, noto come 2021 GW4, hato a giorno ilstellato. L'articolo Secolo d'Italia.

Advertising

SecolodItalia1 : Un meteorite rosso illumina il cielo e poi esplode in volo, paura a Miami. Il video dell’automobilista… -

Ultime Notizie dalla rete : meteorite rosso

Il Secolo d'Italia

Quanto sta avvenendo non è comparabile agli effetti della collisione con uno di uno ... Ricordo di aver assistito al piùdei tramonti che i miei occhi abbiano mai visto, seduto proprio ...... montata vicino al mast della fotocamera, rappresenta i rover americani atterrati sul pianeta... invece, contiene un campione che è tornato effettivamente a casa: si tratta di un...Dopo 207 giorni e 475 milioni di chilometri percorsi nello spazio, la sonda Perseverance ha toccato finalmente la superficie del pianeta rosso. Le spese della Nasa per questa colossale impresa ammonta ...Il rover Perseverance sembra essersi già messo al lavoro per scandagliare il Pianeta Rosso; ha già fatto una scoperta molto curiosa.