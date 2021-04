Un gioco interattivo per attirare i turisti nei borghi della Liguria (Di mercoledì 14 aprile 2021) GENOVA – La Liguria punta sul gioco digitale per attirare l’attenzione di potenziali turisti sui suoi borghi e sul loro patrimonio artistico e culturale. Si chiama ‘Labirinti di Liguria‘ ed è la nuova funzione disponibile da oggi sull’app ‘La mia Liguria‘. Attraverso quiz, puzzle e rebus, si vuole stimolare la curiosità del giocatore e portarlo alla scoperta di alcuni borghi delle province di Genova e Imperia. Il progetto è nato in partnership tra la l’Agenzia regionale di promozione turistica ‘In Liguria’ e Fondazione Carige. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) GENOVA – La Liguria punta sul gioco digitale per attirare l’attenzione di potenziali turisti sui suoi borghi e sul loro patrimonio artistico e culturale. Si chiama ‘Labirinti di Liguria‘ ed è la nuova funzione disponibile da oggi sull’app ‘La mia Liguria‘. Attraverso quiz, puzzle e rebus, si vuole stimolare la curiosità del giocatore e portarlo alla scoperta di alcuni borghi delle province di Genova e Imperia. Il progetto è nato in partnership tra la l’Agenzia regionale di promozione turistica ‘In Liguria’ e Fondazione Carige.

riviera24 : TravelArt 2021, gioco interattivo alla scoperta dei borghi della provincia di Imperia - NGaribbo : TravelArt 2021, gioco interattivo alla scoperta dei borghi della provincia di Imperia - Riviera24 - videogamingbot : RT @Radio105: Un gioco horror interattivo in cui si può giocare solo dopo le 22: ci giochereste? ?? #horror #videogames #videogiochi #gaming… - Radio105 : Un gioco horror interattivo in cui si può giocare solo dopo le 22: ci giochereste? ?? #horror #videogames… - gaia_greco00 : Non io che mi complico la vita chiedendo a quelli di Act II di poter trasformare il mio spettacolo in una specie di… -

Ultime Notizie dalla rete : gioco interattivo Turismo: promozione attraverso l'app - gioco Labirinti di Liguria ... semplicemente scaricando la App #lamialiguria, che consente agli utenti di esplorare i borghi liguri con un itinerario a tappe e basato su un gioco interattivo. "Il gioco si chiama 'Labirinti di ...

Turismo. Liguria, Travel Art torna in versione digitale ... semplicemente scaricando la App #lamialiguria, che consente agli utenti di esplorare i borghi liguri con un itinerario a tappe e basato su un gioco interattivo. "Il gioco si chiama 'Labirinti di ...

Ecco “TravelArt 2021”, il gioco interattivo che porta nelle meraviglie della Liguria Il Secolo XIX Turismo: promozione attraverso l’app-gioco Labirinti di Liguria TravelArt 2021 è l'edizione in formato digitale del gioco lanciato da Agenzia In Liguria e da Fondazione Carige prima del Covid ...

TravelArt, le bellezze di Liguria diventano un videogioco interattivo GENOVA - Le bellezze della nostra regione attraverso un gioco interattivo chiamato "Labirinti di Liguria" per accendere, attraverso quiz, puzzle e rebus, la curiosità attorno ai borghi della regione, ...

... semplicemente scaricando la App #lamialiguria, che consente agli utenti di esplorare i borghi liguri con un itinerario a tappe e basato su un. "Ilsi chiama 'Labirinti di ...... semplicemente scaricando la App #lamialiguria, che consente agli utenti di esplorare i borghi liguri con un itinerario a tappe e basato su un. "Ilsi chiama 'Labirinti di ...TravelArt 2021 è l'edizione in formato digitale del gioco lanciato da Agenzia In Liguria e da Fondazione Carige prima del Covid ...GENOVA - Le bellezze della nostra regione attraverso un gioco interattivo chiamato "Labirinti di Liguria" per accendere, attraverso quiz, puzzle e rebus, la curiosità attorno ai borghi della regione, ...