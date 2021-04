Ultime Notizie Roma del 14-04-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Ivan zaiser moderna riuscirebbero a proteggere contro il covid per almeno 9 mesi lo precisa la fda statunitense in Italia si guarda invece con apprensione alla sospensione sul Johnson & Johnson il prof Giuseppe Ippolito direttore scientifico dello stanzani commentando la notizia dice ingiustificato che allarmismi a Milano paura per una 26enne ricoverata per trombosi cerebrale 16 giorni prima aveva fatto la zeneca gli Stati Uniti Chiedono una sospensione sul vaccino Johnson & Johnson Dopo alcuni casi di coagulazione la sospensione che sarà probabilmente questione di giorni legata ai casi di sviluppo di una malattia rara le due settimane successive alla vaccinazione dopo aver convocato una riunione con like al ministro speranza fermato valuteremo nei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Ivan zaiser moderna riuscirebbero a proteggere contro il covid per almeno 9 mesi lo precisa la fda statunitense in Italia si guarda invece con apprensione alla sospensione sul Johnson & Johnson il prof Giuseppe Ippolito direttore scientifico dello stanzani commentando la notizia dice ingiustificato che allarmismi a Milano paura per una 26enne ricoverata per trombosi cerebrale 16 giorni prima aveva fatto la zeneca gli Stati Uniti Chiedono una sospensione sul vaccino Johnson & Johnson Dopo alcuni casi di coagulazione la sospensione che sarà probabilmente questione di giorni legata ai casi di sviluppo di una malattia rara le due settimane successive alla vaccinazione dopo aver convocato una riunione con like al ministro speranza fermato valuteremo nei ...

Advertising

Corriere : Arrivate in Italia le nuove dosi di Pfizer. Vaccini ai parenti: 15 indagati a Oristano - fanpage : Un comportamento che mette a rischio la salute di tutti - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Fda, i vaccini Pfizer e Moderna proteggerebbero per almeno 9 mesi… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Pop Sondrio sposa ideale di CreVal in caso flop Opa Credit Agricole; anzi no, sposa perfetta di Bper. A quel punto 'mollata'… - corgiallorosso : Roma, murales dedicato a De Rossi e alla sua battaglia al Covid-19 -