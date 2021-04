Tutti i dubbi sul Digital Green Certificate

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Commissione europea lo vuole operativo entro fine giugno e il Parlamento ha concordato di votarne l’approvazione con una procedura d’urgenza: ilsembra in questo momento l’ancora di salvezza con cui l’UE promette di rendere più agevole l’estate degli europei, dopo una primavera segnata da polemiche e ritardi nelle campagne vaccinali di molti Stati Membri. Ma anche tra i banchi dell’emiciclo comunitario non mancano le perplessità. Sei gruppi parlamentari sono in linea teorica favorevoli a un approccio comune nella gestione della mobilità europea contro il caos di 27 sistemi differenti, nella pratica molti aspetti del documento presentano risvolti problematici. I primi nodi sono già venuti al pettine durante la riunione della commissione Libertà Civili del Parlamento, che ha ...