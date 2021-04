Toni: “Lukaku più completo di CR7. Se fossi un dirigente prenderei Haaland a tutti i costi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) In una diretta su Tik Tok Luca Toni ha parlato di tutto, soprattutto dei grandi attaccanti del momento: “Lukaku è decisivo anche quando non segna, mentre Cristiano è un fuoriclasse. Ma in questo momento Lukaku, essendo anche più giovane, lo vedo più completo. Messi o CR7? Messi è un fenomeno, è nato così, alla Maradona, mentre Ronaldo deve sempre allenarsi al massimo per andare a mille all’ora. Entrambi comunque hanno fatto un’era del calcio, che è stata anche la mia, sono entrambi fortissimi. Haaland è l’attaccante del futuro: con Mbappé saranno i nuovi Messi e Ronaldo. L’attaccante del Dortmund mi piace tanto, è veloce e calcia bene, davvero forte. Se fossi un dirigente e dovessi spendere tanti soldi, prenderei lui, non importa con quale cifra. Io ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) In una diretta su Tik Tok Lucaha parlato di tutto, soprattutto dei grandi attaccanti del momento: “è decisivo anche quando non segna, mentre Cristiano è un fuoriclasse. Ma in questo momento, essendo anche più giovane, lo vedo più. Messi o CR7? Messi è un fenomeno, è nato così, alla Maradona, mentre Ronaldo deve sempre allenarsi al massimo per andare a mille all’ora. Entrambi comunque hanno fatto un’era del calcio, che è stata anche la mia, sono entrambi fortissimi.è l’attaccante del futuro: con Mbappé saranno i nuovi Messi e Ronaldo. L’attaccante del Dortmund mi piace tanto, è veloce e calcia bene, davvero forte. Seune dovessi spendere tanti soldi,lui, non importa con quale cifra. Io ...

