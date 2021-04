Tommaso Paradiso e Mick Jagger | nuove collaborazioni in uscita

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella serata di ieri sono arrivati due annunci tanto inaspettati quanto piacevoli. Due coppie di artisti hanno unito i proprio talenti, regalando al pubblico appassionato delle news clamorose. Anzituttoha pubblicato sui suoi canali social e su YouTube Eazy Sleazy, inedito scritto a quattro mani ed interpretato assieme al leader dei Foo Fighters, ex Nirvana, Dave Grohl. La seconda notizia viene invece dal Bel Paese:, ex leader dei Thegiornalisti ed ormai tra i personaggi più amati della musica nostrana, canterà un pezzo al fianco di Rkomi nel prossimo disco di quest’ultimo. La canzone si intitola Ho spento il cielo ed è appunto il primo singolo estratto dal nuovo album del rapper milanese, “Taxi Driver”, inil prossimo 30 aprile. Come spesso accade in quest’epoca, i ...