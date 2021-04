Tesla - I dirigenti rassicurano Pechino: "I dati delle elettriche resteranno su server in Cina" (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Tesla lancia alle autorità cinesi messaggi rassicuranti riguardo all'utilizzo dei dati raccolti dalle sue vetture: Come azienda con attività in Cina, dobbiamo rispettare le leggi e i regolamenti locali. I nostri dati sono ben protetti e saranno archiviati su server nel Paese, ha detto Tao Lin, responsabile affari legali della filiale della Casa nel Paese del Dragone, replicando ai timori espressi circa un mese fa dal governo per un possibile utilizzo improprio delle informazioni sensibili raccolte tramite i radar e le telecamere montati sulle elettriche. Il bando. Verso la fine di marzo, l'esercito di Pechino ha infatti bandito i modelli della Tesla da qualsiasi struttura operativa per ridurre i rischi di spionaggio. L'esecutivo ha ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lalancia alle autorità cinesi messaggi rassicuranti riguardo all'utilizzo deiraccolti dalle sue vetture: Come azienda con attività in, dobbiamo rispettare le leggi e i regolamenti locali. I nostrisono ben protetti e saranno archiviati sunel Paese, ha detto Tao Lin, responsabile affari legali della filiale della Casa nel Paese del Dragone, replicando ai timori espressi circa un mese fa dal governo per un possibile utilizzo improprioinformazioni sensibili raccolte tramite i radar e le telecamere montati sulle. Il bando. Verso la fine di marzo, l'esercito diha infatti bandito i modelli dellada qualsiasi struttura operativa per ridurre i rischi di spionaggio. L'esecutivo ha ...

Advertising

StivaleDigitale : RT @EconomyUp: #automotiveup Volvo produrrà camion a #guidaautonoma in partnership la startup #Aurora, fondata da ex dirigenti di Uber, Tes… - EconomyUp : #automotiveup Volvo produrrà camion a #guidaautonoma in partnership la startup #Aurora, fondata da ex dirigenti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla dirigenti Tesla - I dirigenti rassicurano Pechino: 'I dati delle elettriche resteranno su server in Cina' L'iniziativa della Tesla, che in sostanza apre i propri database alle autorità di Pechino, non è sorprendente vista la crescente importanza del mercato cinese per l'azienda guidata da Elon Musk. Nel ...

Waymo, il CEO John Krafcik annuncia le sue dimissioni Entrambi i dirigenti, vantano esperienze professionali molto significative. Infatti Mawakana, la ... quindi molto significativo in maniera tale da poter concorrere con grandi rivali quali Tesla e GM ...

Le società più innovative: il salto di Tesla e di Big Pharma (grazie al Covid) Apple si conferma l’azienda più innovativa al mondo, seguita da Alphabet (Google) e da Amazon. Tesla guadagna sei posizioni ed è quinta. Dominano i player digitali, ma quest’anno emergono anche molte ...

I dirigenti rassicurano Pechino: "I dati delle elettriche resteranno su server in Cina" La Tesla lancia alle autorità cinesi messaggi rassicuranti riguardo all’utilizzo dei dati raccolti dalle sue vetture: “Come azienda con attività in Cina, dobbiamo rispettare le leggi e i regolamenti ...

L'iniziativa della, che in sostanza apre i propri database alle autorità di Pechino, non è sorprendente vista la crescente importanza del mercato cinese per l'azienda guidata da Elon Musk. Nel ...Entrambi i, vantano esperienze professionali molto significative. Infatti Mawakana, la ... quindi molto significativo in maniera tale da poter concorrere con grandi rivali qualie GM ...Apple si conferma l’azienda più innovativa al mondo, seguita da Alphabet (Google) e da Amazon. Tesla guadagna sei posizioni ed è quinta. Dominano i player digitali, ma quest’anno emergono anche molte ...La Tesla lancia alle autorità cinesi messaggi rassicuranti riguardo all’utilizzo dei dati raccolti dalle sue vetture: “Come azienda con attività in Cina, dobbiamo rispettare le leggi e i regolamenti ...