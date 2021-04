Tempi duri per il calciatore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ibrahimovic ha violato il codice Fifa e Uefa in quanto socio di una società di scommesse. Possiede il 10% di un marchio di scommesse sportive. Ibrahimovic socio di una società di scommesse, violato il codice Fifa e Uefa: cosa rischia? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ibrahimovic ha violato il codice Fifa e Uefa in quanto socio di una società di scommesse. Possiede il 10% di un marchio di scommesse sportive. Ibrahimovic socio di una società di scommesse, violato il codice Fifa e Uefa: cosa rischia? su Notizie.it.

Advertising

Assenzio16 : Tempi duri pure per le pornostar - LUCIANA75087178 : @ferrix88 @moussedisalmone Questa sembra una frase di Orwell. Comunque hai ragione, bisogna stare attenti ai nonni… - SplendorSolis00 : @erricoschonfeld @CesareOrtis @repubblica Il peggio è semplice la normalità per alcuni. Gli auguro di vivere tempi molto duri. - federicapaparo : Tanta tenerezza e tanta provocazione...Anche qui tempi duri per le orecchie di Giulia ???? #prelemi - FrancescaLater3 : @Nottinghill82 Antonella, tempi duri per i 'Lovers'...?????? Adesso si comprende meglio l'emigrazione verso altre piattaforme chat! ?????? -