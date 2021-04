Storia inventata su Jacques Attali in “Il futuro della vita” del 1981 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ho notato anche io in queste ore che una citazione di Jacques Attali in “Il futuro della vita” del 1981 sia diventata virale sui social. In particolare, viene menzionato uno stralcio del suo lavoro, con il quale si percepisce che l’uomo circa 40 anni fa aveva previsto una sorta di pandemia nei decenni a seguire. O, comunque, un intervento esterno agevolato da forze “oscure”, utile per ridurre la popolazione tra gli anziani. Si menziona, in particolare, quella fascia di età che rappresenta un costo ad un certo punto e non una risorsa. Confermata la bufala su Jacques Attali in “Il futuro della vita” del 1981 Non è la prima volta che si parla di complottismo sul nostro magazine, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ho notato anche io in queste ore che una citazione diin “Il” delsia diventata virale sui social. In particolare, viene menzionato uno stralcio del suo lavoro, con il quale si percepisce che l’uomo circa 40 anni fa aveva previsto una sorta di pandemia nei decenni a seguire. O, comunque, un intervento esterno agevolato da forze “oscure”, utile per ridurre la popolazione tra gli anziani. Si menziona, in particolare, quella fascia di età che rappresenta un costo ad un certo punto e non una risorsa. Confermata la bufala suin “Il” delNon è la prima volta che si parla di complottismo sul nostro magazine, ...

