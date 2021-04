Spera Assomusica | “Concerti in sicurezza dal primo giugno | prima un evento test come a Barcellona”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il promoter genovese, presidente di: ecco la nostra ricetta. Contatti in corso con Regioni e Comuni per uno spettacolo con tampone obbligatorio all’ingresso

Il Secolo XIX

Vincenzo, nome storico tra i promoter genovesi, è il presidente di, l'Associazione degli organizzatori e dei produttori di musica dal vivo. Ne è consapevole: 'La campagna vaccinale ...E dalle nostre analisi, riteniamo che si possa lavorare al 65% della capienza - afferma Vincenzo, presidente di- . L'anno scorso non ci sono state criticità né focolai sui mille ...Il promoter genovese presidente di Assomusica: ecco la nostra ricetta. Contatti in corso con Regioni e Comuni per uno spettacolo con tampone obbligatorio all’ingresso ..."La proposta avanzata dal ministro Franceschini al Cts è coerente con quanto gli assessori alla Cultura delle città italiane sostengono da tempo: una ripresa delle attività di spettacolo dal vivo è po ...