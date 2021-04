Solopaca | 16 i cittadini positivi al Covid Venerdì screening scolastico 

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –16 aprile, dalle ore 10, in piazza Graziani a, si effettuerà unoper studenti e personale scolastico, organizzato dal sindaco Pompilio Forgione, preoccupato per il progressivo aumento deisul territorio comunale. Al test gratuito potranno sottoporsi alunni e docenti delle classi IA, IB, IIA e IVA della scuola elementare. Le classi coinvolte dai due casi dità emersi nei giorni scorsi, invece, potranno effettuare i tamponi rapidi antigenici per l’accertamento dellatà al-19 al termine della quarantena preventiva. Attualmente sono 16 in totale idial Coronavirus. Il ...

, invece, lezioni sospese solo nella scuola primaria dopo la positività di alcuni studenti. La comunicazione del sindaco Napoletano Gentilinella giornata odierna registriamo, ...I sindaci eletti direttamente daie ai quali ogni giorno sono chiamati a dare risposte. ... Carmine Cacchillo Il Sindaco di Cerreto Sannita, Giovanni Parente Il Sindaco di, Pompilio ...Attualmente sono 16 in totale i cittadini di Solopaca positivi al Coronavirus. Il primo cittadino, considerato "il grave momento che stiamo vivendo, anche come comunità", invita la cittadinanza alla ...