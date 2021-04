Sindrome compartimentale, la 'malattia dei piloti di moto'. Ecco cos'è e perché li colpisce (Di mercoledì 14 aprile 2021) I casi di Jack Miller e Iker Lecuona rappresentano cronaca d'attualità, ma i portacolori di Ducati e Ktm Tech3 sono solamente gli ultimi di una lunga lista di piloti che hanno dovuto confrontarsi con ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) I casi di Jack Miller e Iker Lecuona rappresentano cronaca d'attualità, ma i portacolori di Ducati e Ktm Tech3 sono solamente gli ultimi di una lunga lista diche hanno dovuto confrontarsi con ...

