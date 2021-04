Roma | i convocati per l’Ajax | la decisione finale su Spinazzola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma convocati

- È tutto pronto per la partita dell'anno. Domani alle 21 laaffronterà allo stadio Olimpico l'Ajax di ten Hag, forte del 2 a 1 dell'andata che aiuta i ... Questa la lista dei: ...Cattaneo riparte dai 100 metri dove incontrerà il lariano Chituru Ali (Fiamme Gialle, nella foto), un altro deidel raduno azzurro in corso in questi giorni aLa società giallorossa ha pubblicato l'elenco degli uomini a disposizione del tecnico per il ritorno dei quarti di Europa League. C'è Mkhitaryan ...Sono 21 i convocati dal tecnico giallorosso per la sfida di domani sera contro l’Ajax allo stadio Olimpico. Presenti Veretout e Mkhitaryan ??????? Ecco i nostri convocati per #RomaAjax#ASRoma #UEL pic ...