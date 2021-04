Ristoratori bloccano l’autostrada, chiuso tratto dell’A1 tra Orte e Attigliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Un gruppo di Ristoratori ha bloccato l’autostrada A1 per protestare contro le chiusure delle attività prorogate dal Governo Draghi. In questo momento ci sono file lunghe chilometri e non è chiaro quando il traffico potrà tornare alla normalità. Il tratto di autostrada tra Orte e Attigliano è stato chiuso. Un gruppo di Ristoratori appartenenti alla sigla ‘Tutela nazionale imprese’ hanno bloccato il traffico sull’A1 all’altezza di Orte. Il tratto di autostrada compreso tra Orte e Attigliano è stato chiuso perché i manifestanti stanno camminando tra le auto ferme in coda. Tantissime le automobili incolonnate che non possono procedere per via dei pedoni, che non hanno nessuna intenzione ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Un gruppo diha bloccatoA1 per protestare contro le chiusure delle attività prorogate dal Governo Draghi. In questo momento ci sono file lunghe chilometri e non è chiaro quando il traffico potrà tornare alla normalità. Ildi autostrada traè stato. Un gruppo diappartenenti alla sigla ‘Tutela nazionale imprese’ hanno bloccato il traffico sull’A1 all’altezza di. Ildi autostrada compreso traè statoperché i manifestanti stanno camminando tra le auto ferme in coda. Tantissime le automobili incolonnate che non possono procedere per via dei pedoni, che non hanno nessuna intenzione ...

fanpage : I ristoratori bloccano l'autostrada, proteste contro le chiusure prolungate - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Covid: esercenti in piazza in 21 città. Ristoratori bloccano la A1, 'vogliamo riaprire'. Attimi di tensione a Roma - E… - CatelliRossella : Covid: esercenti in piazza in 21 città. Ristoratori bloccano la A1, 'vogliamo riaprire'. Attimi di tensione a Roma… - UGLConf : Ambulanti e ristoratori bloccano la A1 «Noi esasperati lottiamo per vivere» ANA - Associazione Nazionale Ambulanti… - AZambo69 : RT @noitre32: I ristoratori disperati ora bloccano l'autostrada A1 a Orte: 'Noi dormiamo qua! -