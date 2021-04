Rapita una bambina di otto anni: è allerta in Francia (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Francia hanno rapito Mia Montemaggi una bambina di otto anni. Pare che tre uomini l’abbiano presa a Les Poulières mentre era con la nonna che ne detiene l’affidamento. Francia, bambina Rapita dalla madre? Il rapimento è avvenuto in questi giorni a Les Poulières, comune francese di 240 abitanti che si trova nel dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est. Come avverte il dispositivo di allerta per i rapimenti, tramite una diramazione, inerente ai dati della bambina: “Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia“, sospettati sono tre uomini che sono stati stati descritti dal dispositivo come: “di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Inhanno rapito Mia Montemaggi unadi. Pare che tre uomini l’abbiano presa a Les Poulières mentre era con la nonna che ne detiene l’affidamento.dalla madre? Il rapimento è avvenuto in questi giorni a Les Poulières, comune francese di 240 abitanti che si trova nel dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est. Come avverte il dispositivo diper i rapimenti, tramite una diramazione, inerente ai dati della: “Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia“, sospettati sono tre uomini che sono stati stati descritti dal dispositivo come: “di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35e un terzo di età compresa tra 45 e ...

