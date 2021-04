Prestazioni Inps sostegno del reddito: modalità di pagamento aggiornate con il modello “SR188? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con lo scopo di facilitare l’accredito delle Prestazioni di sostegno del reddito l’Inps ha rilasciato il modello “SR188” in cui indicare i dati anagrafici del destinatario e la modalità di pagamento delle spettanze. A comunicarlo è stato lo stesso ente di previdenza con una notizia del 9 aprile scorso. Il nuovo documento, scaricabile dal portale dell’Istituto, dovrà essere trasmesso alle sedi Inps territorialmente competenti, previa compilazione (online o a mano), oltre a data, firma e documento di riconoscimento. Ricordiamo che in base a quanto segnalato con circolare numero 48 del 29 marzo 2020, a seguito dell’introduzione di un sistema telematico di scambio dei dati tra Poste Italiane e gli Istituti di credito, è stato ritenuto ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con lo scopo di facilitare l’accredito delledidell’ha rilasciato il” in cui indicare i dati anagrafici del destinatario e ladidelle spettanze. A comunicarlo è stato lo stesso ente di previdenza con una notizia del 9 aprile scorso. Il nuovo documento, scaricabile dal portale dell’Istituto, dovrà essere trasmesso alle sediterritorialmente competenti, previa compilazione (online o a mano), oltre a data, firma e documento di riconoscimento. Ricordiamo che in base a quanto segnalato con circolare numero 48 del 29 marzo 2020, a seguito dell’introduzione di un sistema telematico di scambio dei dati tra Poste Italiane e gli Istituti di credito, è stato ritenuto ...

